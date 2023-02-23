***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.02.2023 13:44
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International- 24/02/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-33383 sayılı yazısı çerçevesinde 24/02/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116270
BIST
16:235.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,75
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2318,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2320,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0767
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:231.107,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.107,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SDTTR
|92,95
|77.097.756
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.944
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,52
|41.053.991
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.923.605
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.914.228
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EREGL
|44,62
|3.160.936.090
|% -1,93
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|THYAO
|136,90
|2.473.582.898
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,14
|2.276.992.564
|% -3,32
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EKGYO
|8,01
|1.595.694.068
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,20
|1.488.962.815
|% 0,44
|
|ISCTR
|11,04
|1.229.508.100
|% 1,10
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8681
|18,8740
|% 0,01
|
|Euro
|20,0202
|20,0257
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6667
|22,7804
|% 0,04
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,05
|
|Cumhuriyet
|7.560
|7.600
|-105,00
|
|Tam
|7.571
|7.623
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,84
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36SOKE
Yüzde 7.03 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 817, 994 adet işlem
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
-
16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem