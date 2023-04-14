***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.04.2023 09:50
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 17/04/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-35934 sayılı yazısı çerçevesinde 17/04/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137939
BIST
13:465.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,94
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:4619,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0500
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:4621,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0957
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:461.269,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.269,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ARZUM
|22,00
|19.596.947
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.797.683
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.504.204
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|998.016
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.532.322
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.729.437
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,03
|50.341.900
|% -5,81
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|DESA
|58,05
|30.203.647
|% -5,22
|
|KOZAL
|23,08
|1.938.349.319
|% 1,32
|
|THYAO
|135,90
|1.796.869.504
|% -0,88
|
|GESAN
|86,30
|1.229.126.524
|% 2,25
|
|KRDMD
|19,21
|986.525.512
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,10
|932.023.811
|% 4,96
|
|IHLAS
|0,87
|78.872.186
|% -1,14
|
|EKGYO
|7,00
|606.615.765
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,08
|1.938.349.319
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,27
|815.114.102
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,39
|662.446.659
|% 0,68
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3653
|19,3688
|% 0,26
|
|Euro
|21,4335
|21,4495
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,1683
|24,2895
|% 0,13
|
|Frank
|21,7362
|21,8671
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1478
|5,1736
|% 0,19
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|