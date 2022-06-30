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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme

30.06.2022 14:24
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Konu : Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih ve 59/1640 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 16/11/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının "4.3 İhraççının risk yönetim politikası hakkında bilgi, 10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.1 İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları, 11.2 İhraççının kurulduğu ülkedeki kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama, 13.3 Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri, 13.4 Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) " alt başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/06/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-23360 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr ve piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com internet adreslerinde de yayımlanmıştır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040322


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