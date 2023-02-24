***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
24.02.2023 14:06
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1903 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 03/01/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının 10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.1 İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları, alt başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/02/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-33651 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanın nihai hali ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr ve piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com internet adreslerinde de yayımlanmıştır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116685
BIST
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,64
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.708.229
|% 9,96
|
|BASCM
|6,18
|2.430.850
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,14
|2.657.914
|% -8,20
|
|QNBFL
|88,00
|73.749
|% -7,17
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|DERHL
|5,36
|19.473.392
|% -5,96
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|EREGL
|44,88
|3.961.744.016
|% 1,13
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,56
|2.369.051.693
|% 7,03
|
|TUPRS
|600,10
|2.364.477.934
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|EKGYO
|8,27
|2.337.900.112
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,97
|1.279.874.496
|% 3,64
|
|AFYON
|11,10
|993.082.467
|% 8,72
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8782
|18,8822
|% 0,04
|
|Euro
|19,9784
|19,9847
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5942
|22,7076
|% -0,13
|
|Frank
|20,1181
|20,2393
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0165
|5,0416
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|