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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme

15.03.2023 13:50
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Konu : Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1903 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı  03/01/2023 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni ise 24/02/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının 10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, alt başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklik sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/03/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-34652 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanın nihai hali ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr   ve piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com   internet adreslerinde de yayımlanmıştır.
 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124993


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Tam 7.953 8.023 109,00  
Yarım 3.885 3.926 54,00  
Çeyrek 1.943 1.963 27,00  
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