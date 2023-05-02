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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme

02.05.2023 15:56
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Konu: Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1903 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı  03/01/2023 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 24/02/2023 ve 15/03/2023 tarihlerinde  Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.   
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının 4.3. İhraççının risk yönetim politikası hakkında bilgi, 10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.2. İhraççının kurulduğu ülkedeki kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama ve 13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri alt başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02- 36726 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanın nihai hali ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr    ve piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com    internet adreslerinde de yayımlanmıştır.
 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144558


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