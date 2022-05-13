***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2022 16:44
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International'ın 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs Interrnational'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030272
BIST
16:352.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,19
|Açılış
|: 2.416
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|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.425
En Düşük
2.397
16:3515,4733
En Yüksek
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|: 0,58%
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|Açılış
|: 15,5250
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|Önceki Kapanış
|: 15,4480
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15,5144
En Düşük
15,3668
16:3516,0759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0701
|Açılış
|: 16,0700
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|Önceki Kapanış
|: 16,0600
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16,1945
En Düşük
15,9645
16:35897,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,05
|Açılış
|: 897,54
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|Önceki Kapanış
|: 899,59
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910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KRONT
|41,80
|40.405.247
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|272.096.957
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.091.577
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|70.108.778
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.816.866
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.519.528
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.781.147
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.553.578
|% -9,95
|
|THYAO
|42,16
|2.785.532.175
|% 0,72
|
|SAHOL
|19,34
|2.170.513.668
|% 2,06
|
|SISE
|19,75
|1.703.171.781
|% 0,77
|
|KRDMD
|15,59
|1.097.452.454
|% -1,14
|
|TUPRS
|255,00
|981.041.184
|% 1,07
|
|DOHOL
|3,79
|971.210.133
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,67
|394.961.201
|% 0,00
|
|KARSN
|5,30
|743.550.160
|% 3,92
|
|SAHOL
|19,34
|2.170.513.668
|% 2,06
|
|YKBNK
|4,55
|445.057.772
|% -0,66
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4593
|15,4754
|% 0,59
|
|Euro
|16,0625
|16,0838
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,7652
|18,8593
|% 0,48
|
|Frank
|15,3540
|15,4464
|% 0,69
|
|Riyal
|4,1117
|4,1323
|% 0,74
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-15,52
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.144
|-58,00
|
|Tam
|6.031
|6.186
|-53,28
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-25,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,88
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,66
|
Seans Raporu
16:33
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16:48XU100
Endeks 2, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 23, 677.00 milyon TL de
-
16:48AGYO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 850, 579 adet işlem
-
16:47BAGFS
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 237 adet işlem
-
16:46GZNMI
Yüzde 10.00 oranında artışla 40.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 110 adet işlem
-
16:45DOHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 227, 652 adet işlem