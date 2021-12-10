***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.12.2021 10:58
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimleri
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 03/12/2021 - 09/12/2021 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982590
BIST
10:592.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,02
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
10:5913,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0642
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:5915,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0680
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:59788,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,56
|Açılış
|: 788,81
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:59
|EUHOL
|2,31
|21.783.219
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|9.942.398
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,42
|89.757.594
|% 8,57
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|29.849.536
|% -9,82
|
|PCILT
|13,84
|100.965.722
|% -8,47
|
|THYAO
|22,80
|1.867.377.595
|% 3,64
|
|KRDMD
|10,61
|761.313.728
|% 1,05
|
|SISE
|15,62
|607.449.895
|% 1,43
|
|ASELS
|24,98
|476.279.973
|% -0,24
|
|PETKM
|9,07
|445.827.694
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,56
|384.591.477
|% 1,19
|
|THYAO
|22,80
|1.867.377.595
|% 3,64
|
|TSKB
|1,63
|132.498.759
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,61
|761.313.728
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,22
|87.220.831
|% -0,81
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8372
|13,8514
|% 0,47
|
|Euro
|15,6244
|15,6638
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2274
|18,3188
|% 0,28
|
|Frank
|14,9058
|14,9956
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6769
|3,6954
|% 0,34
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,24
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|-0,35
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:09AVGYO
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 394 adet işlem
-
11:08RNPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 022 adet işlem
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.45 ) 2, 218
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
-
11:07XU100
Endeks 2, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 10, 013.00 milyon TL de