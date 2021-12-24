***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.12.2021 09:30
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimleri
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 17/12/2021 - 23/12/2021 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985922
BIST
15:261.849
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 43,89
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.855
En Düşük
1.809
15:2611,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 0,4247
|Açılış
|: 11,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
15:2613,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 0,5219
|Açılış
|: 13,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
15:26679,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 23,29
|Açılış
|: 679,93
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|NIBAS
|11,96
|37.080.909
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.345.833
|% 9,87
|
|ROYAL
|3,57
|708.341
|% 9,85
|
|ARENA
|12,46
|11.204.940
|% 8,92
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.899.184
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|142.392.955
|% -9,49
|
|RODRG
|19,70
|5.242.768
|% -6,64
|
|SISE
|13,51
|1.594.974.279
|% 4,81
|
|EREGL
|27,60
|1.574.756.714
|% 4,62
|
|THYAO
|20,26
|1.326.788.948
|% 5,47
|
|GARAN
|11,68
|1.029.731.001
|% -0,51
|
|KRDMD
|9,28
|943.880.528
|% 4,15
|
|YKBNK
|3,55
|445.329.326
|% -0,84
|
|SISE
|13,51
|1.594.974.279
|% 4,81
|
|KRDMD
|9,28
|943.880.528
|% 4,15
|
|METRO
|1,43
|142.392.955
|% -9,49
|
|GARAN
|11,68
|1.029.731.001
|% -0,51
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6777
|11,7120
|% 3,74
|
|Euro
|13,2173
|13,3285
|% 3,86
|
|Sterlin
|15,8378
|15,9173
|% 4,85
|
|Frank
|12,8545
|12,9319
|% 4,93
|
|Riyal
|3,1431
|3,1589
|% 4,86
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|687
|687
|30,28
|
|Cumhuriyet
|4.562
|4.631
|184,00
|
|Tam
|4.533
|4.664
|175,32
|
|Yarım
|2.191
|2.256
|84,81
|
|Çeyrek
|1.099
|1.128
|42,40
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,73
|0,42
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
15:24
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15:37
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15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, LIDFA, METRO, PRKAB