***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.02.2022 07:39
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 04/02/2022-10/02/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000998
BIST
16:442.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,85
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
16:4413,4905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0246
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
16:4415,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0928
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
16:44791,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,90
|Açılış
|: 791,94
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PKENT
|653,80
|12.984.919
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.107.803
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.382.405
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|8.991.229
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|77.732.444
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.670.032
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|186.210.416
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,22
|6.079.711.699
|% -1,95
|
|KRDMD
|11,97
|1.787.284.347
|% 1,27
|
|EREGL
|28,92
|1.684.916.063
|% -1,83
|
|TUPRS
|191,80
|1.179.825.446
|% 0,95
|
|SISE
|13,74
|1.102.442.477
|% -1,29
|
|THYAO
|29,22
|6.079.711.699
|% -1,95
|
|YKBNK
|4,07
|723.791.062
|% -0,73
|
|KRDMD
|11,97
|1.787.284.347
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,29
|338.806.213
|% -1,72
|
|MOBTL
|1,93
|243.168.536
|% 9,66
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4770
|13,4838
|% -0,23
|
|Euro
|15,3626
|15,3750
|% -0,58
|
|Sterlin
|18,2524
|18,3440
|% -0,06
|
|Frank
|14,5039
|14,5913
|% -0,11
|
|Riyal
|3,5831
|3,6011
|% -0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-1,77
|
|Altın Gr.
|792
|793
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|5.271
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.244
|5.375
|-22,23
|
|Yarım
|2.535
|2.600
|-10,76
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-5,37
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,40
|92,40
|0,99
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.32 ) 1, 826
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MOBTL, PKENT, OZGYO, GMTAS, OYLUM
-
16:57
DZGYO, PENTA, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55SONME
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 385 adet işlem
-
16:54AVOD
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 971 adet işlem