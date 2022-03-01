***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2022 10:56
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları 18 Mart 2022 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 18 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005672
BIST
12:271.983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 37,19
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:2713,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0967
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9413
En Düşük
13,7651
12:2715,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0909
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:27856,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,85
|Açılış
|: 856,43
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
856,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:27
|HUBVC
|9,13
|2.999.214
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.302.426
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.440.407
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|BTCIM
|14,16
|11.769.771
|% -4,32
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,71
|1.665.041.874
|% 5,69
|
|THYAO
|26,20
|1.649.104.006
|% 2,26
|
|EREGL
|32,58
|1.319.061.143
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,75
|1.050.527.594
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,08
|956.987.801
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,75
|1.050.527.594
|% 4,75
|
|GARAN
|11,71
|1.665.041.874
|% 5,69
|
|HUNER
|2,87
|335.340.083
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,25
|693.493.199
|% 3,13
|
|KRDMD
|12,08
|956.987.801
|% 2,98
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9331
|13,9413
|% 0,70
|
|Euro
|15,6326
|15,6627
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,6080
|18,7013
|% 0,41
|
|Frank
|15,1265
|15,2176
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6939
|3,7124
|% 0,31
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,99
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,51
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.660
|5.803
|27,49
|
|Yarım
|2.735
|2.807
|13,30
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,33
|