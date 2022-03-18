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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

18.03.2022 07:49
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen   varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 11/03/2022-17/03/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011245


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AVGYO 3,19 49.649.576 % 10,00  
PENTA 346,50 50.400.795 % 10,00  
YEOTK 62,75 8.726.392 % 9,99  
GZNMI 27,74 101.319.017 % 9,99  
ISBIR 47,84 2.054.971 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7052 14,7093 % 0,05  
Euro 16,2967 16,3226 % -0,02  
Sterlin 19,3000 19,3968 % 0,25  
Frank 15,6523 15,7465 % 0,28  
Riyal 3,9101 3,9297 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -8,78  
Altın Gr. 915 915 -2,25  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 -0,18  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 -0,06  
B. Petrol 109 109 2,35  
Seans Raporu 18:05
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