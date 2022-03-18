***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.03.2022 15:32
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanma tarihinde oluşan değişiklik nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011375
BIST
15:462.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,92
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
15:4614,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1216
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
15:4616,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0217
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
15:46923,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,77
|Açılış
|: 923,95
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PENTA
|381,10
|42.667.780
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.635.958
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,36
|3.982.960
|% 9,77
|
|EGGUB
|218,70
|41.400.370
|% 7,84
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|PKENT
|354,00
|26.935.634
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.009.696
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,59
|144.992.698
|% -5,82
|
|OYLUM
|4,80
|3.657.366
|% -4,57
|
|MAALT
|237,50
|13.358.860
|% -4,04
|
|THYAO
|28,06
|1.872.848.041
|% 0,72
|
|EREGL
|36,08
|1.359.229.368
|% 0,89
|
|KRDMD
|14,86
|1.236.864.959
|% -0,87
|
|PETKM
|8,58
|840.931.558
|% 1,42
|
|SASA
|53,90
|695.173.670
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,55
|505.897.276
|% 2,60
|
|KARSN
|4,38
|579.404.878
|% 5,04
|
|PETKM
|8,58
|840.931.558
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|338.873.217
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,88
|375.883.458
|% -0,26
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8181
|14,8234
|% 0,83
|
|Euro
|16,3319
|16,3472
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,3977
|19,4949
|% 0,76
|
|Frank
|15,7621
|15,8571
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9353
|3,9551
|% 0,85
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,72
|
|Altın Gr.
|923
|923
|5,95
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|27,00
|
|Tam
|6.082
|6.236
|25,96
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|12,56
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,08
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01MIATK
Yüzde 4.55 oranında artışla 30.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 840 adet işlem
-
16:00SNGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 824, 319 adet işlem
-
15:59GSDDE
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 107, 404 adet işlem
-
15:58MARTI
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 915, 322 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 1 artarak (% 0.05 ) 2, 400