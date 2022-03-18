***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International- 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanma tarihinde oluşan değişiklik nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Ünlü Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011375BIST