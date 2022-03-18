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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

18.03.2022 15:32
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinde İngilizce olarak yayınlanma tarihinde oluşan değişiklik nedeniyle  31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011375


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IDEAS 19,23 13.635.958 % 9,95  
AVTUR 2,36 3.982.960 % 9,77  
EGGUB 218,70 41.400.370 % 7,84  
EMNIS 22,50 275.951 % 7,76  
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Frank 15,7621 15,8571 % 0,98  
Riyal 3,9353 3,9551 % 0,85  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 -5,72  
Altın Gr. 923 923 5,95  
Cumhuriyet 6.112 6.204 27,00  
Tam 6.082 6.236 25,96  
Yarım 2.940 3.017 12,56  
Çeyrek 1.474 1.508 6,28  
Gümüş.Ons 25,13 25,15 -0,24  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,06  
B. Petrol 107 107 -0,08  
Seans Raporu 15:46
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