***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 09:50
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 18/03/2022-24/03/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012866
BIST
10:592.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,68
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.189
En Düşük
2.180
10:5914,8210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5916,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0222
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
10:59931,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 931,53
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,65
|45.642.391
|% 7,57
|
|PKENT
|249,00
|71.198.078
|% 7,14
|
|AKSA
|43,00
|108.966.110
|% 7,07
|
|IDEAS
|21,54
|9.037.083
|% -6,43
|
|GZNMI
|32,82
|55.570.874
|% -4,92
|
|IZFAS
|5,68
|1.348.955
|% -4,70
|
|ANHYT
|13,97
|8.800.483
|% -4,43
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,99
|382.047.432
|% 3,83
|
|THYAO
|28,26
|324.759.716
|% 0,50
|
|SISE
|14,38
|299.690.262
|% 0,49
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.246.187
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|122.004.254
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,28
|65.370.489
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8182
|14,8210
|% -0,02
|
|Euro
|16,2584
|16,3506
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4912
|19,5889
|% 0,06
|
|Frank
|15,9218
|16,0177
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% 0,06
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,26
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,50
|