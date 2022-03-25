***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 16:44
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları 23/03/2022 tarihinde https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/index.html internet adresinde kamuya açıklanmış olup Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi Türkiye'de en geç 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013078
BIST
16:422.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,71
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:4214,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0222
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:4216,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0360
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:42928,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,92
|Açılış
|: 928,76
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ACSEL
|29,04
|31.051.556
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.980.429
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.652.292
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.114.343
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|21.433.603
|% -4,97
|
|SELGD
|4,10
|2.192.478
|% -3,98
|
|KONKA
|13,26
|120.428.959
|% -3,70
|
|ISSEN
|15,39
|16.896.137
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,34
|1.422.080.186
|% -0,20
|
|THYAO
|28,28
|1.140.537.322
|% 0,57
|
|SASA
|59,70
|1.048.559.059
|% 1,96
|
|KARSN
|4,87
|973.324.657
|% 8,22
|
|SMRTG
|16,27
|804.556.048
|% 5,65
|
|KARSN
|4,87
|973.324.657
|% 8,22
|
|DOHOL
|3,26
|333.156.143
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|380.220.459
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,34
|1.422.080.186
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,29
|203.386.447
|% 1,33
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8336
|14,8450
|% 0,14
|
|Euro
|16,3459
|16,3600
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5215
|19,6194
|% 0,21
|
|Frank
|15,9318
|16,0277
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9460
|3,9658
|% 0,22
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-10,82
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.128
|6.281
|-26,48
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|-12,81
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|
Seans Raporu
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16:54KLKIM
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TOASO, KOZAA
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16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TCELL, TUPRS
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 28 artarak (% 0.42 ) 1, 968
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, SERVE, ACSEL, ENSRI, PKENT