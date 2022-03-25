***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International- 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları 23/03/2022 tarihinde https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/index.html internet adresinde kamuya açıklanmış olup Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi Türkiye'de en geç 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013078BIST