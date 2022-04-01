***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2022 09:30
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 25/03/2022-31/03/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014862
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
0
En Düşük
0
18:0514,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0131
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6894
En Düşük
14,6377
18:0516,2444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 913,35
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|PAGYO
|9,59
|1.337.358
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,58
|4.267.085
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,60
|2.806.265
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,59
|1.337.358
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,58
|4.267.085
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,60
|2.806.265
|% 0,00
|
|TLMAN
|30,20
|6.312.453
|% 0,00
|
|MSGYO
|3,99
|3.009.894
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6761
|14,6840
|% 0,08
|
|Euro
|16,2287
|16,2444
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,2206
|19,3170
|% -0,01
|
|Frank
|15,8380
|15,9334
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9008
|3,9204
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-2,25
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında