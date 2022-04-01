***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2022 17:01
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Rapor Bildirimi- Tercüme Öncesi
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International‘ın 31/12/2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporların belirli bölümleri Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International‘ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31/12/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Goldman Sachs International 31/12/2021 tarihinde sona eren hesap dönemini içeren faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Türkçe tercümesi en geç 15 Nisan 2022 Tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015083
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
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En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ULUSE
|124,60
|4.333.214
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.324.245
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,77
|508.580.215
|% 7,71
|
|KARSN
|5,91
|1.262.024.783
|% 7,45
|
|GARFA
|12,98
|3.362.291
|% 6,83
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,20
|82.060.055
|% -7,90
|
|ITTFH
|1,36
|55.490.336
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.091.233
|% -5,42
|
|PKENT
|213,40
|20.363.725
|% -4,39
|
|GARAN
|12,49
|5.180.955.353
|% 2,38
|
|THYAO
|32,74
|2.793.481.666
|% 1,49
|
|PETKM
|9,38
|2.330.398.419
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,56
|2.012.586.155
|% 1,70
|
|TUPRS
|227,00
|1.965.492.426
|% 5,88
|
|GARAN
|12,49
|5.180.955.353
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|1.892.663.605
|% 0,83
|
|PETKM
|9,38
|2.330.398.419
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,12
|994.307.998
|% 0,98
|
|KARSN
|5,91
|1.262.024.783
|% 7,45
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6905
|14,6947
|% 0,16
|
|Euro
|16,2339
|16,2453
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,1867
|19,2829
|% -0,18
|
|Frank
|15,7819
|15,8770
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,18
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|Altın Gr.
|912
|913
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.134
|-25,00
|
|Tam
|6.012
|6.161
|-25,07
|
|Yarım
|2.906
|2.980
|-12,13
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|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-6,06
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|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,01
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|B. Petrol
|105
|105
|0,24
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