***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 10:17
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 08/04/2022-14/04/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021012
BIST
11:462.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:4614,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:4615,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:46929,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:44
|IHAAS
|16,94
|17.607.220
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.172.063
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.616.446
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,58
|23.271.303
|% 8,32
|
|OYLUM
|2,32
|4.156.554
|% -4,92
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|ERSU
|5,09
|27.507.302
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,76
|2.837.898
|% -3,57
|
|ALBRK
|1,91
|24.028.822
|% -3,54
|
|THYAO
|37,48
|932.701.842
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,90
|894.128.607
|% -2,68
|
|GARAN
|13,62
|506.039.920
|% -0,58
|
|SISE
|17,37
|438.663.956
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,10
|372.701.142
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,90
|894.128.607
|% -2,68
|
|TSKB
|1,86
|267.502.641
|% 0,54
|
|ODAS
|2,34
|244.499.696
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,10
|337.081.720
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,19
|65.985.413
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6342
|14,6374
|% 0,23
|
|Euro
|15,8404
|15,8571
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0714
|19,1671
|% 0,11
|
|Frank
|15,4694
|15,5626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|