***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 14:54
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar- Tercüme Sonrası
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021095
BIST
15:222.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,87
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
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2.485
En Düşük
2.472
15:2214,6318
En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 14,6100
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|Önceki Kapanış
|: 14,6250
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14,6487
En Düşük
14,5755
15:2215,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 15,8050
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|Önceki Kapanış
|: 15,7500
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15,8810
En Düşük
15,7806
15:22925,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,88
|Açılış
|: 925,23
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|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:22
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.284
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.690.540
|% 9,26
|
|ERSU
|4,91
|52.036.580
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,70
|619.668.782
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.107.876
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.872.003
|% -3,85
|
|IDGYO
|2,10
|4.073.168
|% -3,23
|
|THYAO
|37,42
|1.315.264.225
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.245.353.735
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,72
|860.663.617
|% 0,00
|
|SISE
|17,40
|729.150.396
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|483.029.667
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|399.345.287
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|628.924.108
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|513.446.429
|% 1,49
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6226
|14,6318
|% 0,19
|
|Euro
|15,8226
|15,8513
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0637
|19,1593
|% 0,07
|
|Frank
|15,4658
|15,5590
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8898
|3,9093
|% 0,15
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|