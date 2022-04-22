***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 08:49
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 15/04/2022-21/04/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022820
BIST
10:362.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,98
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:3614,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0331
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7357
En Düşük
14,6956
10:3615,9321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0174
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:36924,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,42
|Açılış
|: 924,97
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,40
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DAGHL
|25,64
|4.898.023
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,10
|5.238.724
|% 9,61
|
|SMART
|6,63
|49.346.565
|% 5,74
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|TRCAS
|6,09
|52.324.055
|% 5,18
|
|OLMK
|8,23
|17.342.566
|% -8,96
|
|IZTAR
|19,00
|969.973
|% -4,52
|
|TDGYO
|8,15
|9.295.573
|% -4,00
|
|MANAS
|25,48
|7.274.226
|% -3,99
|
|MSGYO
|4,21
|6.930.124
|% -3,66
|
|THYAO
|39,82
|1.081.662.664
|% -0,90
|
|SISE
|18,58
|871.280.091
|% 1,64
|
|ASELS
|28,34
|813.342.323
|% -0,63
|
|EKGYO
|3,10
|504.330.415
|% 0,00
|
|GARAN
|14,43
|328.777.320
|% -0,41
|
|EKGYO
|3,10
|504.330.415
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|171.386.999
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,34
|312.926.680
|% -0,19
|
|ODAS
|2,56
|143.860.077
|% 1,19
|
|VAKBN
|4,76
|268.242.354
|% 0,21
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7357
|% 0,23
|
|Euro
|15,9247
|15,9321
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,9696
|19,0647
|% -0,67
|
|Frank
|15,3716
|15,4642
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9162
|3,9358
|% 0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,56
|
|Altın Gr.
|924
|925
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,87
|