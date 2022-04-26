***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 15:09
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/04/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-20544 sayılı yazısı çerçevesinde 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023804
BIST
17:262.428
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -55,08
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2614,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0401
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2615,7853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0484
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7772
17:26905,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 905,66
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ACSEL
|43,12
|68.590.392
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.451.991
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.822.239
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.385.928
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|GSDDE
|4,03
|43.476.208
|% -8,62
|
|KGYO
|4,71
|21.543.046
|% -8,19
|
|THYAO
|38,80
|6.392.103.336
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,57
|2.923.804.080
|% -3,25
|
|GARAN
|14,97
|1.858.728.830
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|1.787.300.008
|% -3,94
|
|SISE
|17,60
|1.774.015.440
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,63
|1.228.317.458
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,95
|1.643.207.724
|% -3,51
|
|ODAS
|2,34
|688.875.535
|% -5,65
|
|KRDMD
|14,57
|2.923.804.080
|% -3,25
|
|TSKB
|1,88
|358.333.564
|% -5,53
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8041
|14,8073
|% 0,27
|
|Euro
|15,7910
|15,8022
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,6918
|18,7855
|% -0,44
|
|Frank
|15,3826
|15,4753
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 788, 297 adet işlem
-
17:38KGYO
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 111 adet işlem
-
17:37TUCLK
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 548 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 77 altında . İşlem hacmi 42, 088.00 milyon TL de
-
17:35TKFEN
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 504, 028 adet işlem