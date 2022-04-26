***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 15:09
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs International – 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 21/04/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-20544 sayılı yazısı çerçevesinde 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023805
BIST
15:362.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,36
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
15:3614,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8021
En Düşük
14,7663
15:3615,8175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0162
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7885
15:36904,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,88
|Açılış
|: 904,81
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ACSEL
|43,12
|67.612.301
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.765.206
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.195.653
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,80
|31.921.552
|% -8,66
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,77
|19.504.622
|% -7,02
|
|TSPOR
|6,09
|192.592.497
|% -5,73
|
|THYAO
|40,10
|5.133.338.042
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,25
|2.274.708.210
|% 1,26
|
|GARAN
|14,98
|1.394.519.759
|% 0,07
|
|TUPRS
|249,90
|1.309.151.042
|% -3,66
|
|EREGL
|34,18
|1.268.718.011
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,71
|952.364.717
|% -1,81
|
|ODAS
|2,48
|540.993.305
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.067.622.820
|% -1,36
|
|TSKB
|1,95
|297.018.061
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,25
|2.274.708.210
|% 1,26
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7953
|14,7986
|% 0,21
|
|Euro
|15,8042
|15,8125
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7095
|18,8033
|% -0,35
|
|Frank
|15,3867
|15,4794
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9324
|3,9522
|% 0,11
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,45
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|18,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,52
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,86
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,93
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,33
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48KUTPO
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 48.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 395 adet işlem
-
15:47ULUFA
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 880 adet işlem
-
15:46TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 636, 193 adet işlem
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 7 kaybederek (% -0.57 ) 2, 227
-
15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, UFUK, OTTO, ACSEL, DAGHL