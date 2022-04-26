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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

26.04.2022 15:57
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu : Goldman Sachs International – 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet -Düzeltme
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 21/04/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-20544 sayılı yazısı  çerçevesinde  27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
26/04/2022 tarihinde saat 15:09:34 itibarıyla ilan edilen duyuruda yer alan dosya ekinin düzeltilmesi sağlanmıştır.
 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023813


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