***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 15:57
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs International – 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet -Düzeltme
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 21/04/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-20544 sayılı yazısı çerçevesinde 27/04/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
26/04/2022 tarihinde saat 15:09:34 itibarıyla ilan edilen duyuruda yer alan dosya ekinin düzeltilmesi sağlanmıştır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023813
BIST
17:252.426
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -56,70
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2514,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2515,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0392
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:25905,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,38
|Açılış
|: 905,32
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ACSEL
|43,12
|68.590.392
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.451.991
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.822.239
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.385.928
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|GSDDE
|4,03
|43.476.208
|% -8,62
|
|KGYO
|4,71
|21.543.046
|% -8,19
|
|THYAO
|38,80
|6.392.103.336
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,57
|2.923.804.080
|% -3,25
|
|GARAN
|14,97
|1.858.728.830
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|1.787.300.008
|% -3,94
|
|SISE
|17,60
|1.774.015.440
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,63
|1.228.317.458
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,95
|1.643.207.724
|% -3,51
|
|ODAS
|2,34
|688.875.535
|% -5,65
|
|KRDMD
|14,57
|2.923.804.080
|% -3,25
|
|TSKB
|1,88
|358.333.564
|% -5,53
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8075
|% 0,27
|
|Euro
|15,7964
|15,8056
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,6904
|18,7841
|% -0,45
|
|Frank
|15,3833
|15,4759
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9352
|3,9550
|% 0,18
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,58
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38KGYO
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 111 adet işlem
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17:37TUCLK
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 548 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 77 altında . İşlem hacmi 42, 088.00 milyon TL de
-
17:35TKFEN
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 504, 028 adet işlem
-
17:34KUTPO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 47.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 629 adet işlem