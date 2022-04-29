***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 09:28
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 22/04/2022-28/04/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025352
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0097
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
18:0515,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0473
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6214
En Düşük
15,5143
18:05907,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,00
|Açılış
|: 907,39
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
907,76
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|5,89
|110.499.231
|% 8,40
|
|PNSUT
|26,32
|22.381.367
|% 4,99
|
|PETUN
|26,12
|19.700.101
|% 4,90
|
|TEZOL
|16,83
|62.704.605
|% 2,75
|
|EGEEN
|1.810,50
|48.258.843
|% 2,72
|
|ACSEL
|46,98
|22.762.569
|% 0,00
|
|ADEL
|24,48
|2.760.267
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|26.501.899
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|90.646.707
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,83
|21.416.719
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% 0,00
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7913
|14,7953
|% 0,04
|
|Euro
|15,5960
|15,6084
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,4587
|18,5513
|% 0,52
|
|Frank
|15,1721
|15,2635
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9314
|3,9511
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|15,62
|
|Altın Gr.
|907
|908
|7,18
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem