***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International- 29/04/2022 Vadeli yatırım kuruluşu varantlarının itfa fiyatlarıGoldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 29/04/2022 vadeli yurtiçi dayanak varlık/göstergelere dayalı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadırBorsa İstanbul A.Ş düzenlemeleri çerçevesinde 29/04/2022 tarihinde yapılan işlemlerin takası 06 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 29/04/2022 vadeli varantların takası da 06/05/2022 tarihinde yapılacaktır. Piyasa alt yapısı uyarınca, nihai varant hamilleri bilgisi ancak takas tarihinin gün sonunda belirlenebildiği için 29/04/2022 vadeli yurtiçi dayanak varlık/göstergelere dayalı varantların hamillerine ödemeler takas tarihinden 1 (bir) iş günü sonraki güne denk gelen 09 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025963BIST