***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International tarafından SASA Payına Dayalı olarak İhraç Edilen Varantların İşleme Koyma Fiyatları ve Varant Dönüşüm Oranlarındaki değişiklik hk.SASA Polyester Sanayi A.Ş ‘nin 05/05/2022 Tarihinde gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraççı Goldman Sachs International tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği " uyarınca SASA Polyester Sanayi A.Ş (SASA) payına dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant dönüşüm oranlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026181BIST