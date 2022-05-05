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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

05.05.2022 16:51
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Konu: Goldman Sachs International- 31/03/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/03/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 13/05/2022 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/03/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/03/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 13/05/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026633


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Yarım 2.920 2.995 -6,58  
Çeyrek 1.465 1.498 -3,29  
Gümüş.Ons 22,91 22,95 -0,04  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,10  
B. Petrol 113 113 2,96  
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