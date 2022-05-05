***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 16:51
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/03/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/03/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 13/05/2022 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/03/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/03/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 13/05/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026633
BIST
16:562.479
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 48,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
16:5614,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1317
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
16:5615,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0613
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
16:56905,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,55
|Açılış
|: 905,01
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler16:54
|IMASM
|18,15
|6.468.297
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.112.683
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.419.640
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.700.339
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,44
|35.009.001
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,25
|140.445.045
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,15
|61.362.118
|% -6,53
|
|LIDER
|21,64
|200.373.102
|% -5,34
|
|SISE
|18,78
|2.584.053.946
|% 3,64
|
|THYAO
|42,54
|2.242.178.966
|% 3,10
|
|EREGL
|33,96
|1.177.041.542
|% 1,19
|
|TUPRS
|247,60
|1.071.587.938
|% 5,72
|
|KRDMD
|15,75
|1.052.716.230
|% 3,89
|
|ODAS
|2,68
|897.248.340
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,76
|548.175.615
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,92
|898.319.105
|% 1,03
|
|SISE
|18,78
|2.584.053.946
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,56
|420.477.926
|% 2,89
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8583
|14,8638
|% 0,89
|
|Euro
|15,6980
|15,7129
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,3609
|18,4530
|% -1,01
|
|Frank
|15,0372
|15,1278
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9491
|3,9689
|% 0,92
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,09
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.173
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-13,61
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-6,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,96
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09SAYAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 36.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 676 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, HEKTS, TKFEN
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 53 artarak (% 2.04 ) 2, 226
-
17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, GARFA, CELHA, OLMK, CEMTS, KONKA, KRTEK, UFUK, INTEM, TIRE
-
17:07
UFUK, KNFRT, CELHA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında