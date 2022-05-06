***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.05.2022 09:53
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 29/04/2022-05/05/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027069
BIST
11:112.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,78
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:1114,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0716
|Açılış
|: 14,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:1115,7572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0451
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,7635
En Düşük
15,6090
11:11899,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,09
|Açılış
|: 899,80
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:11
|IMASM
|19,96
|13.103.221
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.074.406
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.567.231
|% 9,74
|
|TIRE
|16,84
|62.896.749
|% 9,07
|
|INTEM
|68,65
|27.620.026
|% 8,71
|
|PETUN
|24,30
|34.630.315
|% -8,58
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|69.755.676
|% -6,91
|
|ODAS
|2,50
|263.502.301
|% -6,02
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,83
|2.567.307.966
|% 5,42
|
|THYAO
|42,66
|1.113.084.233
|% -0,05
|
|KOZAL
|183,70
|605.238.463
|% 3,38
|
|KOZAA
|33,90
|437.582.819
|% 4,31
|
|KRDMD
|15,58
|433.128.445
|% -0,51
|
|SISE
|19,83
|2.567.307.966
|% 5,42
|
|ODAS
|2,50
|263.502.301
|% -6,02
|
|EKGYO
|2,68
|200.761.333
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,87
|355.086.308
|% 0,62
|
|KLGYO
|1,22
|55.613.674
|% 0,00
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9269
|14,9326
|% 0,48
|
|Euro
|15,7453
|15,7572
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,3393
|18,4312
|% 0,20
|
|Frank
|15,0806
|15,1715
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9667
|3,9866
|% 0,46
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,78
|
|Altın Gr.
|898
|899
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|