***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.05.2022 08:28
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 06/05/2022-12/05/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030069
BIST
09:552.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,06
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.416
En Düşük
2.416
09:5515,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0672
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4512
En Düşük
15,3668
09:5516,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0934
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
09:55905,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,77
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALBRK
|1,41
|420.174
|% 13,71
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|EMNIS
|23,84
|220.448
|% 4,84
|
|MNDRS
|3,35
|20.813.159
|% 4,04
|
|ANGEN
|30,34
|838.992
|% 3,13
|
|SELVA
|11,54
|1.292.756
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|447.176
|% -9,98
|
|GARFA
|14,60
|29.200
|% -3,44
|
|DAGHL
|18,45
|119.925
|% -2,79
|
|ACSEL
|53,70
|107.024
|% -1,10
|
|THYAO
|42,76
|5.551.748.898
|% 2,15
|
|SISE
|19,91
|3.753.516.854
|% 1,58
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,67
|772.517.236
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|3.753.516.854
|% 1,58
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4452
|15,4512
|% 0,44
|
|Euro
|16,0806
|16,0992
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,8164
|18,9108
|% 0,75
|
|Frank
|15,3511
|15,4436
|% 0,67
|
|Riyal
|4,1039
|4,1245
|% 0,55
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,28
|