***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.05.2022 09:09
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 13/05/2022-18/05/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031363
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1201
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0716
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05947,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,72
|Açılış
|: 947,23
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
947,84
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|YUNSA
|28,74
|22.445.133
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|27.537.485
|% 0,00
|
|YUNSA
|28,74
|22.445.133
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|27.537.485
|% 0,00
|
|VAKKO
|12,73
|14.867.358
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9532
|15,9579
|% 0,73
|
|Euro
|16,8956
|16,9134
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,8421
|19,9416
|% 0,50
|
|Frank
|16,3598
|16,4583
|% 0,64
|
|Riyal
|4,2396
|4,2609
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|5,55
|
|Altın Gr.
|946
|947
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,51
|