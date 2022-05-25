***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.05.2022 13:21
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs International – 26/05/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 20/05/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-21599 sayılı yazısı çerçevesinde 26/05/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032300
BIST
13:132.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,87
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:1316,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2256
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:1317,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1124
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:13972,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,41
|Açılış
|: 972,65
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:11
|DAGHL
|27,06
|4.950.663
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|534.127.769
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|36.649.329
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.287.791
|% 9,87
|
|MZHLD
|57,30
|5.776.881
|% 9,67
|
|MEPET
|4,07
|16.220.796
|% -9,96
|
|SELVA
|8,56
|18.560.878
|% -8,94
|
|NUGYO
|5,79
|26.190.227
|% -5,55
|
|DOGUB
|4,50
|20.589.219
|% -5,26
|
|SEYKM
|7,31
|25.103.899
|% -4,94
|
|SISE
|20,44
|1.756.840.530
|% 3,13
|
|THYAO
|42,18
|1.220.742.024
|% 0,05
|
|GARAN
|14,54
|1.079.581.461
|% -1,81
|
|ASELS
|23,68
|1.020.010.987
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,18
|595.688.256
|% -2,08
|
|SISE
|20,44
|1.756.840.530
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,57
|197.400.828
|% 0,39
|
|GARAN
|14,54
|1.079.581.461
|% -1,81
|
|YKBNK
|4,36
|245.577.932
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,66
|196.502.014
|% 0,83
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2846
|16,2975
|% 1,38
|
|Euro
|17,3785
|17,4053
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,3072
|20,4091
|% 0,93
|
|Frank
|16,8496
|16,9511
|% 0,94
|
|Riyal
|4,3335
|4,3552
|% 1,27
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-9,83
|
|Altın Gr.
|975
|975
|8,98
|
|Cumhuriyet
|6.486
|6.584
|77,00
|
|Tam
|6.445
|6.608
|67,75
|
|Yarım
|3.115
|3.196
|32,77
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|16,39
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,53
|