***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 10:32
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 20/05/2022-26/05/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032873
BIST
10:422.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,71
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:4216,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0408
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:4217,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0446
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:42977,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,04
|Açılış
|: 978,03
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:42
|RODRG
|17,60
|2.959.878
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|GEDIK
|7,07
|9.460.918
|% 8,10
|
|HATEK
|20,84
|10.505.149
|% 7,42
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MZHLD
|56,15
|961.839
|% -3,77
|
|AVTUR
|2,33
|371.968
|% -2,92
|
|MEPET
|3,58
|8.202.616
|% -2,45
|
|THYAO
|44,56
|993.316.133
|% 0,22
|
|KARSN
|6,67
|643.837.665
|% 4,22
|
|EREGL
|33,44
|509.390.814
|% 3,15
|
|KRDMD
|14,87
|405.882.653
|% 1,50
|
|KOZAL
|193,00
|352.829.824
|% -0,36
|
|KARSN
|6,67
|643.837.665
|% 4,22
|
|DOHOL
|3,85
|239.984.798
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|76.033.317
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|146.477.368
|% 0,77
|
|HALKB
|5,60
|154.764.318
|% 1,27
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3651
|16,3896
|% 0,25
|
|Euro
|17,5685
|17,6042
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6198
|20,7232
|% 0,36
|
|Frank
|16,9893
|17,0916
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3525
|4,3743
|% 0,18
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|6,58
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,32
|