***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.06.2022 09:42
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 27/05/2022-02/06/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034444
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
0
En Düşük
0
18:0516,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0402
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
18:0517,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0602
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05989,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 989,34
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|32,40
|1.292.436
|% 3,71
|
|MMCAS
|2,81
|347.378
|% 3,69
|
|RODRG
|16,00
|1.568.833
|% 3,23
|
|BRMEN
|1,93
|12.545
|% 2,66
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|713.511
|% -9,97
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|OZRDN
|13,60
|166.926
|% -2,79
|
|LIDFA
|7,80
|179.829
|% -2,01
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,00
|
|SASA
|40,54
|3.316.530.530
|% 0,85
|
|SAHOL
|20,98
|1.252.687.243
|% 0,00
|
|PETKM
|10,31
|1.172.667.039
|% 0,00
|
|ASELS
|24,94
|1.046.900.912
|% 0,40
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|PETKM
|10,31
|1.172.667.039
|% 0,00
|
|HALKB
|5,89
|617.370.020
|% 0,34
|
|SASA
|40,54
|3.316.530.530
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4885
|16,4942
|% 0,24
|
|Euro
|17,7307
|17,7588
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6629
|20,7665
|% 0,11
|
|Frank
|17,1433
|17,2466
|% 0,16
|
|Riyal
|4,3835
|4,4055
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,86
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,08
|