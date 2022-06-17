***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 12:25
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 20/06/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/06/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-22820 sayılı yazısı çerçevesinde 20/06/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037895
BIST
14:432.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 22,13
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:4317,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:4318,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1301
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:431.026,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.026,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.901.469
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,73
|8.522.000
|% 9,25
|
|TSGYO
|5,33
|62.667.325
|% 9,00
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,39
|2.765.904
|% -4,20
|
|DOAS
|76,60
|95.913.906
|% -4,07
|
|BAYRK
|6,01
|5.313.565
|% -3,53
|
|THYAO
|47,90
|2.337.947.398
|% 1,18
|
|EREGL
|28,70
|1.892.230.970
|% -1,71
|
|SISE
|21,64
|1.214.279.940
|% 2,75
|
|SASA
|45,42
|1.039.445.199
|% -0,04
|
|KOZAL
|190,40
|897.095.762
|% 6,01
|
|PRDGS
|2,78
|448.212.875
|% 0,72
|
|ODAS
|2,95
|369.351.444
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,71
|409.584.612
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,57
|208.319.253
|% 0,78
|
|AKBNK
|8,66
|628.638.099
|% 2,24
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2787
|17,2925
|% -0,03
|
|Euro
|18,1328
|18,1451
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,1752
|21,2814
|% -0,61
|
|Frank
|17,8721
|17,9798
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5923
|4,6153
|% -0,11
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-10,74
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-7,32
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.791
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.334
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,04
|