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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

17.06.2022 12:25
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Konu : Goldman Sachs International  20/06/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 15/06/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-22820 sayılı yazısı  çerçevesinde  20/06/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037896


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Çeyrek 1.674 1.690 -13,00  
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Gümüş Gr. 12,14 12,15 -0,07  
B. Petrol 119 119 -0,46  
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