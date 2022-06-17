***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 12:25
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs International 20/06/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 15/06/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-22820 sayılı yazısı çerçevesinde 20/06/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037896
BIST
15:322.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 29,77
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3217,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3218,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1182
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:321.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,35
|71.175.661
|% 9,41
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,38
|3.735.971
|% -4,35
|
|BAYRK
|5,96
|6.141.518
|% -4,33
|
|YGGYO
|21,52
|12.400.341
|% -3,84
|
|THYAO
|47,92
|2.739.586.742
|% 1,23
|
|EREGL
|28,84
|2.213.684.684
|% -1,23
|
|SISE
|21,70
|1.279.562.579
|% 3,04
|
|SASA
|45,68
|1.274.928.576
|% 0,53
|
|KOZAL
|191,20
|934.290.486
|% 6,46
|
|PRDGS
|2,80
|463.673.693
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|394.715.214
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|543.941.442
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,67
|778.960.974
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,57
|218.766.847
|% 0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2911
|17,3106
|% 0,07
|
|Euro
|18,1430
|18,1570
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,1606
|21,2667
|% -0,68
|
|Frank
|17,8688
|17,9764
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5981
|4,6212
|% 0,01
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.807
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|