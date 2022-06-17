***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 13:52
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) yapılan değişiklik hk.
Goldman Sachs International tarafından 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 31 Ağustos 2022 vadeli EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.
Ancak 20/06/2022 tarihinden önce söz konusu paylara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu çerçevede 20/06/2022 tarihi itibarıyla EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 20 Haziran 2022 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037907
BIST