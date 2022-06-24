***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.06.2022 08:26
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 17/06/2022-23/06/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039028
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0188
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,3195
18:0518,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2430
18:051.018,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.018,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.015,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3562
|17,3647
|% 0,07
|
|Euro
|18,2941
|18,3152
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,2555
|21,3621
|% 0,31
|
|Frank
|18,0021
|18,1105
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6132
|4,6364
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,71
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.750
|6.870
|8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.360
|4,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
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