***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.06.2022 12:09
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) TAVHL Payına Dayalı Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorunun giderilmesi hk.
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen TAVHL (TAV Havalimanları A.Ş ) payına dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 11:52 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039367
BIST
14:272.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -18,13
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:2716,7245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1599
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:2717,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1278
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:27987,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,04
|Açılış
|: 987,07
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SANEL
|7,92
|7.123.961
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.558.826
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.508.512
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.385.687
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|29.748.777
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|VKING
|5,85
|1.568.837
|% -4,10
|
|DOAS
|81,60
|49.255.803
|% -4,06
|
|IZFAS
|4,99
|437.002
|% -3,67
|
|THYAO
|49,84
|3.008.626.542
|% -0,82
|
|SISE
|22,00
|1.325.827.289
|% 1,10
|
|EREGL
|27,96
|979.116.508
|% 0,36
|
|ASELS
|23,94
|745.525.497
|% -2,52
|
|SAHOL
|20,40
|618.833.374
|% -1,07
|
|ODAS
|3,17
|330.937.584
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,67
|432.223.704
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|177.258.280
|% -1,54
|
|AKBNK
|8,58
|581.964.870
|% -2,17
|
|SISE
|22,00
|1.325.827.289
|% 1,10
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7165
|16,7245
|% -0,95
|
|Euro
|17,6809
|17,6994
|% -0,72
|
|Sterlin
|20,4460
|20,5485
|% -1,01
|
|Frank
|17,3636
|17,4682
|% -1,05
|
|Riyal
|4,4411
|4,4633
|% -1,00
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|8,71
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-43,00
|
|Tam
|6.570
|6.664
|-198,00
|
|Yarım
|3.226
|3.259
|-97,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,59
|