***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 08:23
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 24/06/2022-30/06/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040550
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0080
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7218
En Düşük
16,6705
18:0517,4850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0424
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4353
18:05964,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,09
|Açılış
|: 964,84
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6845
|16,7036
|% 0,03
|
|Euro
|17,4535
|17,4985
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,1908
|20,2921
|% -0,38
|
|Frank
|17,3964
|17,5012
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4357
|4,4580
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,13
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.421
|6.556
|-34,00
|
|Yarım
|3.143
|3.206
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.574
|1.602
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,80
|