***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.07.2022 11:05
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 01/07/2022-07/07/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044273
BIST
11:542.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,07
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
11:5417,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3231
En Düşük
17,1768
11:5417,5131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0499
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:54966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IHAAS
|26,98
|3.103.652
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.612.157
|% 9,72
|
|FONET
|15,20
|10.513.857
|% 9,12
|
|ETILR
|7,18
|2.968.971
|% 7,97
|
|PSGYO
|10,58
|93.027.614
|% 7,63
|
|IZINV
|16,93
|3.725.558
|% -5,31
|
|ISGYO
|15,13
|53.509.273
|% -5,20
|
|EGEEN
|2.105,40
|72.001.726
|% -4,95
|
|DERHL
|9,00
|9.054.010
|% -3,64
|
|BIOEN
|7,61
|25.035.441
|% -3,06
|
|THYAO
|49,48
|1.074.330.920
|% 0,57
|
|EREGL
|26,52
|511.078.413
|% 1,14
|
|SISE
|21,62
|504.908.348
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,78
|336.171.026
|% 2,08
|
|SMRTG
|28,70
|322.819.322
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,82
|109.425.979
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,29
|164.111.916
|% -0,69
|
|KRDMD
|10,78
|336.171.026
|% 2,08
|
|SISE
|21,62
|504.908.348
|% 0,93
|
|ODAS
|2,83
|65.091.473
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3094
|17,3228
|% 0,32
|
|Euro
|17,5042
|17,5162
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,6223
|20,7257
|% -0,30
|
|Frank
|17,6547
|17,7611
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5989
|4,6219
|% 0,36
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.498
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,03
|