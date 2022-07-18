***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.07.2022 11:17
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 08/07/2022-14/07/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045691
BIST
11:282.432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 49,25
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:2817,4961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0962
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4961
En Düşük
17,2771
11:2817,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1798
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:28966,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 10,77
|Açılış
|: 966,35
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ANGEN
|32,14
|73.489.472
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.927.963
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|RTALB
|9,15
|67.842.830
|% 8,93
|
|VAKKO
|16,11
|13.581.332
|% 8,12
|
|GESAN
|47,76
|133.375.212
|% -7,17
|
|PINSU
|5,85
|15.419.458
|% -6,25
|
|SILVR
|20,68
|48.195.846
|% -6,17
|
|DOBUR
|44,72
|3.874.971
|% -4,03
|
|ORGE
|9,51
|12.686.089
|% -3,26
|
|THYAO
|48,54
|1.134.692.820
|% 1,25
|
|EREGL
|26,94
|644.184.455
|% 3,78
|
|TUPRS
|239,30
|393.699.029
|% 5,05
|
|SASA
|41,04
|354.887.262
|% 3,48
|
|SISE
|20,60
|276.138.125
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,96
|268.196.244
|% 0,34
|
|ODAS
|3,39
|259.623.407
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,28
|196.053.498
|% 2,39
|
|TSKB
|2,14
|95.572.306
|% 2,39
|
|KRDMD
|10,63
|263.912.670
|% 3,81
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4794
|17,4947
|% 0,54
|
|Euro
|17,7070
|17,7271
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,8429
|20,9474
|% 1,27
|
|Frank
|17,8614
|17,9690
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6408
|4,6640
|% 0,46
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,63
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,51
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.595
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.204
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,54
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:39XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 7, 929.00 milyon TL de
-
11:39BIZIM
Yüzde 7.28 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 645 adet işlem
-
11:36ASUZU
Yüzde 6.35 oranında artışla 187.70 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 466 adet işlem
-
11:35ASUZU
Yüzde 6.18 oranında artışla 187.40 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 124 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 712.00 milyon TL de