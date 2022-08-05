***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.08.2022 11:37
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 29/07/2022-04/08/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052244
BIST
11:262.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,20
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2617,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0580
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2618,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:261.031,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.031,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:26
|OBASE
|13,97
|4.087.622
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.818.341
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.310.183
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,09
|35.531.768
|% 7,89
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|73.648.629
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.915.703
|% -9,84
|
|AKSUE
|31,96
|7.640.857
|% -7,47
|
|DARDL
|4,11
|161.420.859
|% -4,20
|
|CEOEM
|11,29
|11.779.474
|% -4,16
|
|THYAO
|55,70
|1.460.055.233
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|755.056.107
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|584.909.838
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,96
|571.614.867
|% -2,92
|
|ODAS
|4,28
|553.355.909
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,13
|372.406.544
|% 5,97
|
|TSKB
|3,14
|440.847.884
|% 0,96
|
|ODAS
|4,28
|553.355.909
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,09
|468.304.299
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,22
|199.444.546
|% -0,31
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9602
|17,9675
|% 0,32
|
|Euro
|18,3718
|18,3853
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7504
|21,8595
|% 0,15
|
|Frank
|18,6888
|18,8014
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,28
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|0,16
|