***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.08.2022 10:01
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 12/08/2022-18/08/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057020
BIST
13:003.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,14
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0018,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0018,2280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0330
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:001.020,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.020,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:00
|HKTM
|13,31
|1.030.500
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|66.022.612
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.833.552
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.266.910
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|86.238.113
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,98
|51.694.500
|% -7,89
|
|GZNMI
|42,30
|284.377.293
|% -7,76
|
|DENGE
|2,25
|44.530.148
|% -7,41
|
|LKMNH
|17,05
|25.340.623
|% -7,39
|
|THYAO
|69,40
|2.571.291.827
|% -0,36
|
|SISE
|25,76
|2.128.207.909
|% 1,02
|
|PETKM
|11,15
|1.752.460.460
|% 0,81
|
|EREGL
|30,08
|1.562.745.894
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,17
|1.468.330.221
|% 3,57
|
|YKBNK
|5,75
|1.276.162.349
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,90
|809.216.046
|% 3,38
|
|PETKM
|11,15
|1.752.460.460
|% 0,81
|
|ALBRK
|2,01
|292.965.409
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,63
|529.641.191
|% -0,27
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0986
|18,1030
|% 0,13
|
|Euro
|18,2138
|18,2280
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,4278
|21,5352
|% -0,31
|
|Frank
|18,8639
|18,9776
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8056
|4,8297
|% 0,21
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.852
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|-1,27
|