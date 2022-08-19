***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.08.2022 13:32
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057074
BIST
15:283.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -12,59
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:2818,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
15:2818,2314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0296
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:281.020,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.020,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:26
|HKTM
|13,31
|1.235.860
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|67.811.171
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.793.024
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.700.226
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.670.429
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|73.640.572
|% -9,27
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,36
|358.162.419
|% -7,63
|
|DENGE
|2,25
|55.426.663
|% -7,41
|
|ALMAD
|3,12
|9.014.193
|% -6,31
|
|THYAO
|68,65
|3.372.079.705
|% -1,44
|
|SISE
|25,44
|2.716.764.182
|% -0,24
|
|PETKM
|11,08
|2.220.934.538
|% 0,18
|
|EREGL
|29,48
|2.193.759.128
|% 0,00
|
|TUPRS
|328,20
|2.172.227.055
|% -0,24
|
|EKGYO
|3,70
|1.416.022.586
|% 1,65
|
|YKBNK
|5,70
|1.848.012.814
|% -3,55
|
|DOHOL
|4,93
|1.127.943.716
|% 4,01
|
|ALBRK
|1,99
|450.927.692
|% 1,53
|
|PETKM
|11,08
|2.220.934.538
|% 0,18
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1032
|18,1143
|% 0,20
|
|Euro
|18,2206
|18,2285
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3455
|21,4526
|% -0,69
|
|Frank
|18,8376
|18,9511
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8060
|4,8301
|% 0,21
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-40,00
|
|Tam
|6.838
|6.889
|-48,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-1,73
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41GZNMI
Yüzde -7.63 oranında düşüşle 42.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 371, 329 adet işlem
-
15:40LKMNH
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 608 adet işlem
-
15:39GZNMI
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 413 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, VESTL
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 74 kaybederek (% -0.77 ) 2, 661