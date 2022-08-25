***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.08.2022 15:03
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 26/08/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 23/08/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-25301 sayılı yazısı çerçevesinde 26/08/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058322
BIST
15:403.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 81,99
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
15:4018,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
15:4018,1360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0442
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
15:401.027,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.027,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EUHOL
|2,75
|52.179.810
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.509.454.490
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|584.417.019
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,94
|376.627.465
|% -6,60
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,10
|17.590.991
|% -4,91
|
|ISCTR
|7,90
|5.932.233.913
|% 4,91
|
|THYAO
|70,05
|5.251.395.090
|% 2,04
|
|YKBNK
|6,41
|3.413.793.798
|% 6,13
|
|AKBNK
|11,76
|3.345.297.710
|% 6,23
|
|GARAN
|25,20
|2.289.013.710
|% 7,60
|
|ISCTR
|7,90
|5.932.233.913
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,41
|3.413.793.798
|% 6,13
|
|EKGYO
|3,87
|1.853.134.646
|% 1,84
|
|AKBNK
|11,76
|3.345.297.710
|% 6,23
|
|HALKB
|6,49
|1.509.454.490
|% 10,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1649
|18,1744
|% 0,18
|
|Euro
|18,1202
|18,1360
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,4043
|21,5116
|% 0,36
|
|Frank
|18,7491
|18,8621
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8204
|4,8446
|% 0,18
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,59
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.947
|48,00
|
|Tam
|6.878
|6.932
|17,00
|
|Yarım
|3.351
|3.389
|8,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,47
|
Seans Raporu
15:40
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15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 18 artarak (% 2.89 ) 3, 421
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15:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EUHOL, VAKBN
-
15:52XU100
Endeks 3, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de
-
15:52PAMEL
Yüzde 6.64 oranında artışla 162.30 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 214 adet işlem
-
15:50HEDEF
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 111, 929 adet işlem