***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2022 08:10
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 19/08/2022-25/08/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058472
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
0
En Düşük
0
18:0518,1827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0255
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0972
18:051.027,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.027,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|57,30
|54.588.783
|% 200,00
|
|GSDHO
|4,92
|172.285.468
|% 5,35
|
|HEKTS
|40,12
|593.863.292
|% 0,00
|
|EREGL
|29,08
|2.465.021.559
|% 0,00
|
|GOODY
|10,51
|19.417.670
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,64
|12.492.438
|% 0,00
|
|ADEL
|31,26
|21.728.571
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|285.340.414
|% 0,00
|
|AKENR
|2,03
|30.358.690
|% 0,00
|
|AFYON
|4,46
|47.863.100
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 0,00
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 0,00
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1759
|18,1866
|% 0,13
|
|Euro
|18,1028
|18,1163
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,3950
|21,5023
|% -0,20
|
|Frank
|18,7811
|18,8943
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.872
|6.934
|3,00
|
|Yarım
|3.349
|3.390
|1,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem