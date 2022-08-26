***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2022 13:57
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 26/08/2022 tarihinde ihraç edilen Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu - DÜZELTME
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/08/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-23501 sayılı yazısı çerçevesinde 26/08/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarından TESLA payına dayalı TSSAA kodlu alım varantının ve TSSPA kodlu satım varantının kullanım fiyatında yapılan düzeltme sonrası Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058538
BIST
14:043.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 18,28
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:0418,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:0418,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0785
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:041.020,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.020,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler14:02
|VAKBN
|6,05
|204.547.898
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|11.985.133
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.497.181
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.225.998
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.398.773
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|GARAN
|26,18
|3.290.948.336
|% 1,63
|
|ASELS
|27,18
|3.271.599.154
|% 3,74
|
|EKGYO
|4,01
|2.647.383.455
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1709
|18,1820
|% 0,10
|
|Euro
|18,2002
|18,2119
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,4395
|21,5470
|% 0,01
|
|Frank
|18,8000
|18,9132
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8247
|4,8488
|% 0,07
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,62
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.827
|6.880
|-51,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,78
|