***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.09.2022 08:06
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 26/08/2022-01/09/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059502
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2396
En Düşük
18,1996
18:0518,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,1720
En Düşük
18,1031
18:05995,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,52
|Açılış
|: 995,33
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
995,78
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2145
|18,2186
|% 0,12
|
|Euro
|18,1561
|18,1657
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9786
|21,0838
|% 0,20
|
|Frank
|18,4978
|18,6093
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8335
|4,8577
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,40
|
|Altın Gr.
|995
|995
|2,54
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.704
|6.774
|9,00
|
|Yarım
|3.267
|3.312
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|0,03
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,85
|