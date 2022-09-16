***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.09.2022 09:07
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 09/09/2022-15/09/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063481
BIST
10:253.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2518,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:25975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:25
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.405.972
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|21.851.687
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,45
|3.586.109
|% 7,48
|
|NTHOL
|10,73
|7.109.322
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.482.579
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|25.996.494
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|68.467.227
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.531.267
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|ASELS
|34,22
|753.530.330
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|THYAO
|74,70
|509.938.722
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|EKGYO
|4,00
|290.265.620
|% 0,50
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|ZOREN
|3,22
|154.632.681
|% 1,90
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2672
|18,2785
|% 0,07
|
|Euro
|18,2480
|18,2621
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7936
|20,8979
|% -0,46
|
|Frank
|18,8935
|19,0073
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,88
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.228
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|1,03
|