***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.09.2022 19:07
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 26/09/2022 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065044
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0933
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1278
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,31
|Açılış
|: 974,58
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4032
|18,4112
|% 0,51
|
|Euro
|17,8934
|17,9084
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,0436
|20,1441
|% -2,45
|
|Frank
|18,6867
|18,7993
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8788
|4,9032
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-24,61
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.658
|6.780
|18,00
|
|Yarım
|3.237
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-4,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem